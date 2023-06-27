В Калужской области с начала купального сезона утонуло 11 человек
С начала купального сезона в Калужской области вода унесла жизни 3 детей и 8 взрослых, сообщили во вторник, 27 июня, в министерстве здравоохранения.
Представители минздрава еще раз уточнили, что следует воздержаться от купания в незнакомых местах, не предназначенных для отдыха на воде, а также в водоемах, оборудованных знаком «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».
При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания
- подплывать к движущимся судам
- нырять и долго находиться под водой
- прыгать в воду в незнакомых местах и с сооружений, не приспособленных для этого
- долго находиться в холодной воде
- купаться на голодный желудок, в нетрезвом состоянии
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга
Родителям необходимо проводить со своими детьми профилактические беседы и не отпускать их на водоемы без надзора.
- Помните! Соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду, - отметили в министерстве.
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