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В Калужской области с начала купального сезона утонуло 11 человек

Софья Фирсова, Фото: Министерство здравоохранения Калужской области
Опубликовано: 27.06.2023 15:07 0 509
В Калужской области с начала купального сезона утонуло 11 человек

С начала купального сезона в Калужской области вода унесла жизни 3 детей и 8 взрослых, сообщили во вторник, 27 июня, в министерстве здравоохранения.

Представители минздрава еще раз уточнили, что следует воздержаться от купания в незнакомых местах, не предназначенных для отдыха на воде, а также в водоемах, оборудованных знаком «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».

При купании запрещается:

  • заплывать за границы зоны купания
  • подплывать к движущимся судам
  • нырять и долго находиться под водой
  • прыгать в воду в незнакомых местах и с сооружений, не приспособленных для этого
  • долго находиться в холодной воде
  • купаться на голодный желудок, в нетрезвом состоянии
  • проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга

Родителям необходимо проводить со своими детьми профилактические беседы и не отпускать их на водоемы без надзора.

- Помните! Соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду, - отметили в министерстве.

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Софья Фирсова, Фото: Министерство здравоохранения Калужской области
Опубликовано: 27.06.2023 15:07 0 509
Тэги: общество
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