В Калуге в дождь лучше всего работается дизайнерам, в ясную погоду — логистам
По данным сервиса по поиску работы SuperJob, в ясную погоду лучше всех работают менеджеры по логистике, менеджеры по закупкам и водители, а в пасмурную — дизайнеры, операторы call-центра и секретари. Опрос был проведен со 2 по 23 июня.
Самые трудоспособные в солнечную погоду менеджеры по логистике – 53%.
На втором месте менеджеры по закупкам – 48%.
На третьем месте водители – 46%.
Всего на один процент отстают секретари – 45%.
На пятом месте квалифицированные рабочие и дизайнеры – по 43%.
В дождь, снег и ветер лучше всего работается дизайнерам – 48% .
На втором месте операторы call-центров – 36%.
Секретари заняли 3 место – 34%.
Ненастьем вдохновляются маркетологи(32%), системные администраторы(30%).
Представители данных профессий объясняют это нежеланием выходить на улицу.
Готовы выполнять свои обязанности в любую погоду менеджеры по работе с клиентами – 55%.
На втором месте медсестры – 53%.
Третью позицию занимают маркетологи(47%).
Не зависит трудоспособность от погодных условий также у кладовщиков (43%) и инженерно-технических работников (42%).
«Мне хорошо работается при любой температуре за окном», — комментируют опрошенные.
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