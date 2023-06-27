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В Калуге в дождь лучше всего работается дизайнерам, в ясную погоду — логистам

Софья Фирсова
Опубликовано: 27.06.2023 14:34 0 233
В Калуге в дождь лучше всего работается дизайнерам, в ясную погоду — логистам

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, в ясную погоду лучше всех работают менеджеры по логистике, менеджеры по закупкам и водители, а в пасмурную — дизайнеры, операторы call-центра и секретари. Опрос был проведен со 2 по 23 июня.

Самые трудоспособные в солнечную погоду менеджеры по логистике – 53%.

На втором месте менеджеры по закупкам – 48%.

На третьем месте водители – 46%.

Всего на один процент отстают секретари – 45%.

На пятом месте квалифицированные рабочие и дизайнеры – по 43%.

В дождь, снег и ветер лучше всего работается дизайнерам – 48% .

На втором месте операторы call-центров – 36%.

Секретари заняли 3 место – 34%.

Ненастьем вдохновляются маркетологи(32%), системные администраторы(30%). 

Представители данных профессий объясняют это нежеланием выходить на улицу.

Готовы выполнять свои обязанности в любую погоду менеджеры по работе с клиентами – 55%.

На втором месте медсестры – 53%.

Третью позицию занимают маркетологи(47%).

Не зависит трудоспособность от погодных условий также у кладовщиков (43%) и инженерно-технических работников (42%).

«Мне хорошо работается при любой температуре за окном», — комментируют опрошенные.

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Софья Фирсова
Опубликовано: 27.06.2023 14:34 0 233
Тэги: общество
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