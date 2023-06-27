МФЦ Калужской области в лидерах по результатам работы

В понедельник, 26 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что калужское подразделение МФЦ в числе лидеров по эффективности деятельности.

— Более 15 лет назад в Калужской области был открыт первый Многофункциональный центр. Он объединил государственные и муниципальные услуги в едином окне. Количество услуг за это время увеличилось более чем в 2,5 раза, сейчас их порядка 230.

Губернатор уточнил, что сегодня МФЦ – это 99 офисов и подразделений в области. В том числе семейные МФЦ, центры, оказывающие услуги бизнесу. Важно, что здесь же теперь консультируют по контрактной службе.

По итогам 2022 года Минэкономразвития РФ назвало наш регион в числе лидеров по эффективности деятельности МФЦ.

— Всегда на первом месте должен стоять человек, – подчеркнул губернатор. – С его насущными вопросами, конкретной жизненной ситуацией, в которую важно вникнуть. Быстро, без очередей и волокиты помочь.

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