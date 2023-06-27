После нашей статьи о рухнувшей в Калуге стене дома возбудили уголовное дело

В понедельник, 26 июня, следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по факту обрушения фасада жилого дома по первому переулку Пестеля, 50. Этим делом глава ведомства Александр БАСТРЫКИН заинтересовался после нашей статьи В Калуге обрушилась стена жилого дома. Люди месяц сидят без воды и газа

Уголовное дело возбудили по статье «Халатность».

По версии следствия, признание дома 1959 года постройки аварийным было вынесено несвоевременно, что не позволило включить дом в адресную программу переселения из ветхого и аварийного жилья и стало причиной проживания людей в непригодных помещениях без воды и газа.

7 и 9 мая обрушилась фасадная стена здания, из-за чего была создана угроза не только для жильцов, но и для прохожих.

- В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, - говорят в ведомстве. - Руководство СУ СК России по Калужской области инициировало перед губернатором Калужской области вопрос о необходимости оперативного принятия мер по расселению жильцов указанного дома.

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