После нашей статьи о рухнувшей в Калуге стене дома возбудили уголовное дело
В понедельник, 26 июня, следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела по факту обрушения фасада жилого дома по первому переулку Пестеля, 50. Этим делом глава ведомства Александр БАСТРЫКИН заинтересовался после нашей статьи В Калуге обрушилась стена жилого дома. Люди месяц сидят без воды и газа
Уголовное дело возбудили по статье «Халатность».
По версии следствия, признание дома 1959 года постройки аварийным было вынесено несвоевременно, что не позволило включить дом в адресную программу переселения из ветхого и аварийного жилья и стало причиной проживания людей в непригодных помещениях без воды и газа.
7 и 9 мая обрушилась фасадная стена здания, из-за чего была создана угроза не только для жильцов, но и для прохожих.
- В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, - говорят в ведомстве. - Руководство СУ СК России по Калужской области инициировало перед губернатором Калужской области вопрос о необходимости оперативного принятия мер по расселению жильцов указанного дома.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!