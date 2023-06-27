Спецназовцы Росгвардии вернулись в Калугу с фронта

В понедельник, 26 июня, об этом сообщил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Калужской области, участвовавшие в специальной военной операции, доблестно и мужественно выполнили свой воинский долг и вернулись домой, - написал градоначальник. - Большой честью для меня было сегодня вручить награды участникам СВО. Гордимся, что в рядах Росгвардии служат такие бойцы!

Транспорт с бойцами встречали семьи росгвардейцев.

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