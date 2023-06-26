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В Калуге пьяная женщина за рулем пыталась скрыться от ДПС, а потом заблокировала двери авто

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2023 18:00 0 313
В Калуге пьяная женщина за рулем пыталась скрыться от ДПС, а потом заблокировала двери авто

В понедельник, 26 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о возбуждении уголовных дел в отношении пьяных водителей.

Так, в Калуге на улице Советской сотрудники ДПС остановили иномарку. За рулем был 32-летний калужанин, у которого наблюдались признаки опьянения: запах алкоголя рта, несвязанная речь, покраснение лица.

Водителю предложили пройти освидетельствование на месте, результат оказался положительным.

Проверка по базе показала, что мужчина в 2022 году уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение и был лишен прав.

Другой случай произошел в центре города, на улице Кирова. Сотрудники ДПС обратили внимание машину, движение которой вызывало подозрение. По громкоговорителю сотрудники потребовали водителя остановиться, но он проигнорировал обращение, кроме того, попытался скрыться.

Началось преследование, в районе сквера Мира полиция заблокировала путь нарушителю. За рулем находилась женщина, она заблокировала двери авто и пересела на переднее пассажирское сидение.

Спустя время она открыла двери и стала утверждать, что за рулем была не она. Женщина явно была пьяна. От освидетельствования на месте она отказалась, но согласилась на медицинское освидетельствование, которое и подтвердило наличие алкоголя в крови.

Проверка по базе показала, что 33-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности за пьяное вождение, была лишена прав.

Возбуждены уголовные дела об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2023 18:00 0 313
Тэги: дпс
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