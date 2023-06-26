На Калужскую область идет гроза

В понедельник, 26 июня, ГУ МЧС по Калужской области сообщает о приближении грозового фронта к Калужской области.

По данным Калужского ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня местами по Калужской области ожидается гроза, ливневый дождь, порывы ветра 15 м/с.

МЧС просит соблюдать меры предосторожности и по возможности оставаться в помещениях.

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