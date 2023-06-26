В Калужской области пройдут съемки кинопроекта «По зову сердца»

В понедельник, 26 июня, в сообществе «Кино в Калуге» пояивлась информация о предстоящих съемках фильма «По зову сердца» в Калужской области. Кинопроект расскажет о народном ополчении Москвы.

Съемочная группа приедет на кинокомлекс «Военфильм – Медынь» в первой половине июля.

На данный момент съемки проходят в Москве. О своих впечатлениях рассказал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Он исполняет в фильме роль второго секретаря горкома партии.

- Я уверен, что «Военфильм» под руководством Игоря Угольникова создаст очередной шедевр, который будет интересен всем поколениям - от школьников до участников Великой Отечественной войны, - отметил Алексей. - Это первый раз, когда рассказывают о героическом подвиге московских народных ополченцев - простых рядовых москвичей, которые не были кадровыми военными, а были учителями, научными сотрудниками, простыми рабочими.

Актерский состав: Александр Коршунов, Сергей Пускепалис, Игорь Угольников, Андрей Некрасов, Александр Андриенко, Эюб Фараджев, Сергей Угрюмов, Алексей Колган, Андрей Барило, Анна Большова, Сергей Рубеко, Александр Семчев, Сергей Маховиков, Игорь Гудеев, Кристина Бродская, Светлана Антонова, Владислав Миллер, Игорь Фурманюк, Владимир Зайцев, Юлия Ромашина, Евгений Миллер.

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