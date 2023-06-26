В лесах Калужской области ввели новую практику патрулирования

Чтобы не допустить возникновение лесных пожаров и замусоривания территорий на популярных местах отдыха в лесах Калужской области увеличат количество рейдов, сообщили в понедельник, 26 июня, в минприроды.

В тех местах, где ранее были пожары или образовываются кострища, установлены фотоловушки.

- Разжигание открытого огня в лесу запрещено правилами пожарной безопасности. Эти правила должен помнить каждый отдыхающий, - отметили в министерстве.

На этой неделе лесные инспекторы посетят Боровское и Калужское лесничество. Профилактические мероприятия уже прошли в Юхновском районе.

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