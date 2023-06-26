В Калуге за неделю жители 83 раза засоряли канализацию

В понедельник, 26 июня, Калугаоблводоканал рассказал о работе за минувшую неделю.

Всего за 7 дней было проведено более сотни работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Из них 83 случая – это засоры канализации, которые спровоцированы мусором, запрещенным к смыванию в систему водоотведения.

Напоминаем, что сообщить о проблемах с водоснабжением или водоотведением можно круглосуточно по телефонам: 8 800-200-03-11, 8 (4842) 511-112 и 8 (4842) 211-112.

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