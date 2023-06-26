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Более половины жителей Калужской области занимаются физкультурой и спортом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2023 15:20 1 316
Более половины жителей Калужской области занимаются физкультурой и спортом

В понедельник, 26 июня, губернатор Калужской области Владислав ШАПША рассказал о реализации регионального проекта «Спорт в моем дворе» в Калужской области.

— Развитие массового спорта, приобщение людей к активному образу жизни – важнейшие задачи, – сказал Владислав Шапша. – Продолжаем создавать условия для регулярных занятий физкультурой и спортом. Причем для жителей всех возрастов.

Физкультура в шаговой доступности – цель проекта.

В 2022 году 15 тысяч жителей приняли участие в мероприятиях проекта. С начала этого года более 250 спортивных праздников прошло в муниципалитетах области.

В рамках проекта появились: воркаут в Балабанове, баскетбольные эстафеты в Сосенском, урок ритмики в Думиничах.

— Развиваем семейный, корпоративный спорт, – сказал Владислав Шапша. – Популяризируем физкультуру среди людей старшего поколения: спортивные фестивали пенсионеров, мастер-классы по северной ходьбе. Среди новых направлений – создание региональной Лиги баскетбола 3x3. Сейчас более половины жителей региона занимается физкультурой и спортом. Ставим перед собой задачу, чтобы к 2030 году этот показатель вырос как минимум до 70%.


 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2023 15:20 1 316
Тэги: область
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