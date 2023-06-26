Умерла одна из ключевых сотрудников Минцифры Калужской области
В понедельник, 26 июня, министр цифрового развития Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ сообщил о смерти коллеги, сотрудницы министерства.
— С прискорбием сообщаю о смерти одного из ключевых сотрудников нашего министерства Елены Валентиновны Павловой. 37 лет своей жизни она посвятила развитию государственных информационных технологий в нашем регионе. Была создателем портала органов власти Калужской области, очень переживала за своё любимое дело. Всегда жизнерадостная и готовая помочь любому - именно такой она останется в нашей памяти. Соболезную родным и близким Елены Валентиновны. Царствие ей небесное и вечная память...
Прощание с Еленой Валентиновной состоится 27 июня в 14.30 по адресу: Грабцевское шоссе, 101.
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