Житель Калужской области после возвращения из СВО погасил долг по алиментам
В понедельник, 26 июня, УФССП России по Калужской области рассказало о добровольном полном погашении задолженности по алиментам.
В Дзержинском районе у судебных приставов в течении полутора лет находилось исполнительное производство в отношении мужчины из Кондрова.
Он судом был обязан ежемесячно платить ¼ часть заработка на содержание 8-летней дочери. Ранее он недобросовестно исполнял эту обязанность и накопил долг в размере 83 тысяч рублей.
В конце прошлого года мужчина отправился в зону СВО. ПО возвращении с фронта он добровольно пришел в отделение приставов и полностью выплатил долг.
Дальнейшее исполнение остается на контроле.
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