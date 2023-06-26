В калужском центре «Феникс» появился павлин

В субботу, 24 июня, в Телеграм-канале центра спасения диких животных «Феникс» опубликовали видео с новым необычным пациентом. Им оказался павлин.

Мы обратились за комментариями к руководителю центра Веронике Матюшиной.

- МЧС передали звонок соседей по участку. Мы приехали и отловили птицу, - отметила Вероника. - У павлина побитые перья. Пока кормим хлебом, другую еду не умеет есть.

По словам сотрудников «Феникса», птицу после восстановления передадут в зоопарк, так как хозяин до сих пор не нашелся.

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