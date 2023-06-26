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В Калуге свадьба закончилась дракой с полицией

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2023 12:19 3 1447
В Калуге свадьба закончилась дракой с полицией

В понедельник, 26 июня, объединенная пресс-служба судов сообщила о приговоре по делу о применении насилия к сотрудникам полиции.

В августе 2022 года полицию вызвали в один из банкетных залов Калуги из-за драки на свадьбе.

На место приехали двое полицейских. Оказалось, что в конфликте между гостями свадьбы участвовал отец невесты, который избил гостя. К конфликту присоединились и другие участники свадьбы.

Когда полицейские попытались доставить гражданина в участок для последующей работы, он отказался. Сотрудники были вынуждены взять его под руки и принудительно вести к патрульной машине.

Жених и один из гостей в это время стали избивать сотрудников полиции, пытаясь «отбить» отца невесты.

Полицейский был вынужден выстрелить в воздух, только после этого участники успокоились. Тогда уже все трое были задержаны.

Было заведено уголовное дело о применении насилия к представителям власти при исполнении. Калужский районный суд признал всех троих виновными.

Отец невесты лишен свободы на срок 1 год 10 месяцев, гостю дали два года в колонии общего режима, жених отделался штрафом в размере 80 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.06.2023 12:19 3 1447
Тэги: калужский районный суд
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