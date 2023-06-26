Пять иностранцев отправят на родину из Калужской области

В понедельник, 26 июня, УМВД России по Калужской области сообщает о выдворении из страны пяти иностранцев по итогам профилактического мероприятия.

Во время патрулирования улиц областного центра полиция уделяла внимание местам плотного проживания иностранцев. При проверке документов полиция выявила семь человек, нарушивших режим пребывания в стране. Иностранцы были доставлены в полицию для проверки на причастность к аналогичным нарушениям. На них были составлены административные материалы.

Кроме того, пять из семи задержанных будут выдворены за пределы страны.

Подобны профилактические мероприятия полиции, напомним, идут регулярно и будут продолжены.

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