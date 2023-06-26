В 291 семье Калужской области родился четвертый ребенок
В понедельник, 26 июня ЗАГС Калужской области опубликовал статистику по рождению четвертого ребенка в семьях региона.
Так, за 5 месяцев 2023 года в 291 семье родился четвертый ребенок, что составляет 9% от общего числа новорожденных.
Чаще всего калужанки рожают четвертого ребенка в возрасте от 35 до 39 лет (30%).
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