День мирного использования ядерной энергии отмечают сегодня

В понедельник, 26 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша поздравил причастных жителей Калужской области с Днем мирного использования ядерной энергии.

– «Пусть атом будет рабочим, а не солдатом», – это слова научного руководителя советского атомного проекта Игоря Васильевича Курчатова, – сказал губернатор. – И впервые в мире эта мысль великого ученого воплотилась в Калужской области. Сегодня День мирного использования ядерной энергии. Этот праздник имеет особое значение для нас. Обнинская атомная электростанция стала первым домом для мирного атома.

Владислав Шапша подчеркнул, что атомная отрасль – в числе ключевых для нашей страны. Ядерные технологии применяются в самых разных сферах: энергетика, медицина, фармацевтика, нефтехимическая индустрии, экология и многое другое.

А Калужская область – в числе лидеров в этой сфере.

— Всех причастных поздравляю с праздником, – обратился к жителям губернатор. – Особая благодарность – ветеранам отрасли. У Калужской области огромный потенциал в сфере ядерных технологий. Работаем над тем, чтобы его реализовать в полной мере.

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