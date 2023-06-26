Пасмурный день обещают в Калужской области
В понедельник, 26 июня, в Калужской области обещают пасмурную погоду. Будет не жарко.
Утром температура составит +14 градусов, днем потеплеет до +22. К ночи снова похолодает до +14.
Ветер около 3 метров в секунду, днем дождей не обещают.
Наши предки подмечали, если в этот день утром сильно пахнут цветы — к дождю.
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