4 214 выпускников Калужской области получили аттестаты

В воскресенье, 25 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что 4214 выпускников получили аттестат в Калужской области.

- От всей души поздравляю ребят, родителей, педагогов с этим событием! - сказал губернатор. - Парни и девушки вступают на новый этап жизни. Интересный и очень важный. Дорогие ребята! Смело идите вперед. Не бойтесь трудностей, мечтайте, творите, созидайте. Добивайтесь самых амбициозных целей в учебе, спорте, творчестве, карьере. А мы поможем и поддержим.

Верьте в себя, в силу дружбы и настоящей любви. У вас все получится!

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