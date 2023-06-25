В Калужской области сняли все ограничения на передвижение транспорта

В воскресенье, 25 июня, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о снятии ограничений на движение транспорта по дорогам нашего региона.

- Приняли решение начать снятие ограничений на движение личного транспорта на территории области, - сказал губернатор. - В течение дня вместе с правоохранительными органами будем восстанавливать обычный порядок движения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.