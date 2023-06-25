В Калужской области ищут 62-летнего мужчину
В субботу, 24 июня, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" сообщил о поисках в Калужской области 62-летнего мужчины.
Пропал Кожевников Геннадий Иванович, 62 года, город Козельск, Калужская область.
С 23 июня 2023 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
- рост 163 см;
- нормального телосложения;
- седые волосы;
- голубые глаза.
Одежда:
- темно-синяя кофта;
- темно-синяя футболка;
- черные спортивные брюки;
- черные резиновые тапки.
Особые приметы: носит усы.
- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ), - обращаются волонтеры.
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