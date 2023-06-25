В Калужской области ищут 62-летнего мужчину

В субботу, 24 июня, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" сообщил о поисках в Калужской области 62-летнего мужчины.

Пропал Кожевников Геннадий Иванович, 62 года, город Козельск, Калужская область.

С 23 июня 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

- рост 163 см;

- нормального телосложения;

- седые волосы;

- голубые глаза.

Одежда:

- темно-синяя кофта;

- темно-синяя футболка;

- черные спортивные брюки;

- черные резиновые тапки.

Особые приметы: носит усы.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ), - обращаются волонтеры.

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