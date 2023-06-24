В Калужской области ограничено движение по дорогам, граничащим с южными областями

Оперативным штабом области принято решение о временном ограничении движения автомобильного транспорта по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам Калужской области с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

- Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - О дальнейших изменениях буду своевременно вас информировать.

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