Дневное шествие выпускников в Калуге не отменяется

Городской голова Калуги уточнил, что в областном центре отменены гуляния выпускников в городском парке культуры и отдыха и вечерние мероприятия на набережной Яченского водохранилища.

Все дневные мероприятия и шествие выпускников состоятся!

- В Калуге ситуация остаётся спокойной, - написал Дмитрий Денисов на своей странице в соцсети. - В круглосуточном режиме её ответственно контролируют соответствующие службы. Благодарю вас за понимание. Сейчас всем нам, как никогда, необходимо сплотиться.

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