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В Калужской области отменили все вечерние массовые мероприятия

Опубликовано: 24.06.2023 11:24 3 3697
В Калужской области отменили все вечерние массовые мероприятия

Губернатор Владислав Шапша, в связи со сложившейся ситуацией выступил с обращением к жителям региона.

Вслед за демаршем Пригожина, которого Президент России назвал предателем, и возникшем напряжением в южных регионах страны, Владислав Шапша решил ограничить сегодняшние мероприятия.

Запланированные дневные активности в Калуге пока не отменяются.

- Только что наш президент Владимир Путин обратился к народу. Он сказал, что сделает все, чтобы отстоять страну и защитить жизни граждан. И мы сделаем все, чтобы помочь президенту это сделать, - заявил Владислав Шапша. - Попытки внести раскол в общество - не пройдут.

Мы провели заседание Оперативного штаба. Все органы власти и силы правопорядка работают в усиленном режиме.

Вечерние массовые мероприятия – отменяются. Ситуация на территории региона стабильная и находится под контролем.

Мы должны сплотиться и поддержать нашу страну и нашего президента.

 

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Опубликовано: 24.06.2023 11:24 3 3697
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