В Калужской области 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов

В пятницу, 23 июня, в министерстве образования сообщили о новых стобалльниках. На данный момент 31 школьник из Калужской области получил максимальное количество баллов на одном из экзаменов, а один ученик из Обнинска сразу по двум.

Максимальные результаты:

русский язык – 15 выпускников,

обществознание – 8 выпускников,

профильная математика – 3 выпускника,

химия – 2 выпускника,

литература – 1 выпускник,

история – 1 выпускник,

физика – 1 выпускник.

Школьникам еще предстоит узнать свои баллы по биологии, иностранному языку и информатике.

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