В Калужской области 31 выпускник сдал ЕГЭ на 100 баллов
В пятницу, 23 июня, в министерстве образования сообщили о новых стобалльниках. На данный момент 31 школьник из Калужской области получил максимальное количество баллов на одном из экзаменов, а один ученик из Обнинска сразу по двум.
Максимальные результаты:
- русский язык – 15 выпускников,
- обществознание – 8 выпускников,
- профильная математика – 3 выпускника,
- химия – 2 выпускника,
- литература – 1 выпускник,
- история – 1 выпускник,
- физика – 1 выпускник.
Школьникам еще предстоит узнать свои баллы по биологии, иностранному языку и информатике.
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