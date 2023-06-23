В Людинове перекроют 4 дороги из-за шествия выпускников
В связи с проведением праздничного мероприятия выпускников 11-х классов общеобразовательных школ «Парад выпускников -2023» в Людинове 24 июня ограничат проезд на нескольких улицах, - сообщили в администрации района.
Закрыты для проезда будут:
- участок дороги от ул. Ленина, 20 (здание администрации МР) до ТД «Люмар»,
- участок дороги по ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Крупской),
- участок дороги по ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Чугунова),
- участок дороги по ул. Семашко (от ул. Ленина до ул. III Интернационала).
Движение общественного транспорта будет осуществляться с учетом временного перекрытия автодорог.
Автовладельцам порекомендовали заранее выбрать пути объезда.
Несколько дней назад министерство образования предупредило жителей Людинова об отмене шествия из соображений антитеррористической безопасности.
Это решение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Родители просили не лишать детей одного из самых главных моментов в их жизни. Сегодня было принято решение о том, что шествие и торжественная программа все-таки состоятся.
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