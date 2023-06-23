В Людинове перекроют 4 дороги из-за шествия выпускников

В связи с проведением праздничного мероприятия выпускников 11-х классов общеобразовательных школ «Парад выпускников -2023» в Людинове 24 июня ограничат проезд на нескольких улицах, - сообщили в администрации района.

Закрыты для проезда будут:

участок дороги от ул. Ленина, 20 (здание администрации МР) до ТД «Люмар»,

участок дороги по ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Крупской),

участок дороги по ул. Энгельса (от ул. Ленина до ул. Чугунова),

участок дороги по ул. Семашко (от ул. Ленина до ул. III Интернационала).

Движение общественного транспорта будет осуществляться с учетом временного перекрытия автодорог.

Автовладельцам порекомендовали заранее выбрать пути объезда.

Несколько дней назад министерство образования предупредило жителей Людинова об отмене шествия из соображений антитеррористической безопасности.

Это решение вызвало бурную реакцию в соцсетях. Родители просили не лишать детей одного из самых главных моментов в их жизни. Сегодня было принято решение о том, что шествие и торжественная программа все-таки состоятся.

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