Калужанин устроил бесплатную раздачу цветов в центре города

Несколько дней назад в соцсетях появилось фото калужанина, который раздавал на Театральной площади цветы с запиской: «Возьми БЕСПЛАТНО – порадуй МАМУ».

Мы попросили Дмитрия Дягилева рассказать о своей волонтерской деятельности.

- Всё началось пару лет назад, когда я увидел в каком состоянии находится памятник рабочему на улице Огарёва. «Это ужас!» - подумал я. Навыка реставратора у меня на тот момент не было, но было огромное желание привести его в порядок, - повествует о начале своего пути Дмитрий.

Затем мужчина занялся песочницей с божьими коровками возле детской поликлиники №3 на Черемушках. Дмитрий вернул насекомым их яркий цвет, дети были в восторге.

Также общественный деятель восстанавливал площадку около 14 школы. Там у детей появилась золотая рыбка.



- Отдельно хотелось бы отметить поднятие мной темы воссозданного герба и шрифта на фасаде дома на Ленина, 22. Ведь мы могли потерять уникальный объект в городе, - отметил Дмитрий. Это единственный герб Калуги со спутником. Меня услышал Главный архитектор Калуги Алексей Комов и поддержал идею.

Реставрация Гулливера уже давно была в планах у активиста.

- Я решил отметить свой день рождения нестандартно и пошел красить фигуру. Так вот, я его недооценил. До 2х часов ночи восстанавливал, - рассказывает Дмитрий.

На следующий день мужчина устроил нашумевшую акцию с цветами для мам.

- Я приобрёл крафтовую бумагу, шпагат для букетов. Набрал в тот день огромную сумку люпинов.

Вечером сел с запиской: «Возьми БЕСПЛАТНО - порадуй МАМУ» на Театральной площади. Все букеты разошлись за пару минут, - отметил Дмитрий.

Наша редакция поинтересовалась у общественного деятеля, много ли денег уходит на реализацию данных инициатив, на что он ответил, что деньги не главное, самое главное – время и желание.

- Я этим занимаюсь, так как мне приятно приносить пользу обществу. Это моё призвание, - прокомментировал Дмитрий. Меня называют общественным деятелем. Мне приятно.



На днях калужанин расклеивал по городу записки с приятными словами для жителей города.









Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.