Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Перекрытия на День выпускника История Калуги Падения дронов Статьи

Калужанин устроил бесплатную раздачу цветов в центре города

Софья Фирсова, Фото: Дмитрий Дягилев
Опубликовано: 23.06.2023 15:08 0 796
Калужанин устроил бесплатную раздачу цветов в центре города

Несколько дней назад в соцсетях появилось фото калужанина, который раздавал на Театральной площади цветы с запиской: «Возьми БЕСПЛАТНО – порадуй МАМУ». 

Мы попросили Дмитрия Дягилева рассказать о своей волонтерской деятельности.

- Всё началось пару лет назад, когда я увидел в каком состоянии находится памятник рабочему на улице Огарёва. «Это ужас!» - подумал я. Навыка реставратора у меня на тот момент не было, но было огромное желание привести его в порядок, - повествует о начале своего пути Дмитрий.

Затем мужчина занялся песочницей с божьими коровками возле детской поликлиники №3 на Черемушках. Дмитрий вернул насекомым их яркий цвет, дети были в восторге.

Также общественный деятель восстанавливал площадку около 14 школы. Там у детей появилась золотая рыбка.

- Отдельно хотелось бы отметить поднятие мной темы воссозданного герба и шрифта на фасаде дома на Ленина, 22. Ведь мы могли потерять уникальный объект в городе, - отметил Дмитрий. Это единственный герб Калуги со спутником. Меня услышал Главный архитектор Калуги Алексей Комов и поддержал идею.

Реставрация Гулливера уже давно была в планах у активиста.

- Я решил отметить свой день рождения нестандартно и пошел красить фигуру. Так вот, я его недооценил. До 2х часов ночи восстанавливал, - рассказывает Дмитрий.

На следующий день мужчина устроил нашумевшую акцию с цветами для мам.

- Я приобрёл крафтовую бумагу, шпагат для букетов. Набрал в тот день огромную сумку люпинов.
Вечером сел с запиской: «Возьми БЕСПЛАТНО - порадуй МАМУ» на Театральной площади. Все букеты разошлись за пару минут, - отметил Дмитрий.

Наша редакция поинтересовалась у общественного деятеля, много ли денег уходит на реализацию данных инициатив, на что он ответил, что деньги не главное, самое главное – время и желание.

- Я этим занимаюсь, так как мне приятно приносить пользу обществу. Это моё призвание, - прокомментировал Дмитрий. Меня называют общественным деятелем. Мне приятно.

На днях калужанин расклеивал по городу записки с приятными словами для жителей города.



Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Софья Фирсова, Фото: Дмитрий Дягилев
Опубликовано: 23.06.2023 15:08 0 796
Тэги: общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
ПВХ-окна Rehau в Балашихе по выгодным ценам
Виртуальный хостинг VPS: надежное и гибкое решение для вашего веб-сайта
Регистрация товарного знака самозанятыми в 2023 году

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru