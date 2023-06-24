Глава городского самоуправления Калуги поздравил выпускников

В субботу, 24 июня, глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев опубликовал свое поздравление выпускникам школ:

- Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы!

За плечами остались годы напряженной учёбы, школа дала вам глубокие знания, верные нравственные ориентиры, привила любовь к родному городу и нашей замечательной стране. Перед вами открывается дорога во взрослую самостоятельную жизнь, полную возможностей и перспектив. Пусть прочный фундамент полученных знаний поможет вам сделать ответственный шаг – выбрать будущую профессию и найти достойное применение своим знаниям и талантам.

Кто-то из вас будет развивать производство и сельское хозяйство, кто-то пойдёт в науку, культуру, спорт или бизнес, а некоторые пополнят ряды защитников Отечества. Уверен, что все вы найдете достойное место в жизни и станете плодотворно трудиться на благо страны. Помните, в родном городе вас всегда любят и ждут, Калуга гордится вами!

От всей души желаю вам осуществления всех планов и начинаний, здоровья, счастья и добра! Удачи вам и всего самого наилучшего!

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