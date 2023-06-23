Житель Калужской области покорил Эльбрус

В начале прошлой недели пятнадцать восходителей, среди которых был житель Кировского района Калужской области, достигли вершины Эльбруса - 5642 метра над уровнем моря, сообщили в пятницу, 23 июня, в кировской районной администрации.

Сергей Рожков смог достигнуть самой высокой точки России и Европы.

- Невероятная красота гор покорилась ему сквозь боль. Место истинного единения и умиротворения, место, где нет суеты и рутины, место, где дышится иначе, где запах свободы - такова награда за смелость и выносливость, - отметили представители администрации.

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