В Калужской области найден погибшим пропавший 60-летний мужчина

В городе Сосенский Козельского района найден погибшим пропавший ранее 60-летний мужчина. Об этом вечером в четверг рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Ранее сообщалось, что этот человек исчез 7 июня.

Что именно произошло с мужчиной, пока не уточняется.

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