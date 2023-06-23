В Калужской области назвали трех лучших агрономов

В среду, 21 июня, на главном аграрном технологическом форуме региона – Дне калужского поля определили лучших агрономов Калужской области, сообщили в министерстве сельского хозяйства.

На форум приехало более 1000 гостей. За первое место боролся 21 профессионал.

Лучшим растениеводом региона стал Александр Илюшкин из Хвастовичского района. На втором месте Владимир Веприцкий из Козельского района, а на третьем Яна Бойцова из Перемышльского района.

Все победители были награждены ценными призами.

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