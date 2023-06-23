Среди калужской молодежи на 1000 мужчин приходится 950 женщин

В последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи - людей в возрасте от 14 до 35 лет. К этому событию Калугастат опубликовал некоторые данные об этой категории калужан.

На начало 2023 года численность молодежи в Калужской области составила 269,2 тысячи человек. Среди них 142 тысячи мужчин и 127 тысяч женщин. Доля молодого населения в общей численности региона составила 25,1%.

На 1000 молодых мужчин приходится 950 женщин.

Большая часть молодых людей проживала в городской местности - 75,3%, в сельской - 24,7%.

Наиболее активным возрастом при вступлении в брак у невест являлась возрастная группа 20-24 года, у женихов - 25-29 лет. В 2022 году в Калужской области доля женихов и невест молодых возрастов составила 63,5% и 67,7% соответственно. В 2022 году в возрасте до 18 лет вступило в брак 0,4% девушек, юноши в столь раннем возрасте в брак не вступали.

В статистике молодежных разводов в 2022 году доля разводов среди женщин во всех возрастных группах выше, чем среди мужчин – 64,8% против 35,2% соответственно.

В 2022 году у женщин в возрасте до 36 лет родилось 7510 детей (83,7% от общего числа родившихся). Большинство детей (80,7%) были рождены в полных семьях, где родители состояли в зарегистрированном браке.

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