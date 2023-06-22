Лучшего футболиста ФК «Калуга» болельщики рискуют не увидеть в новом сезоне

В среду, 21 июня, стало известно расписание игр нового сезона.

Фанаты ФК «Калуга» сильно обеспокоены за судьбу команды, ведь пока что неизвестно, кто будет тренировать футболистов и в каком составе останется команда после неоднозначного сезона.

По итогам сезона лучшим бомбардиром стал Иван Хлебородов, забив 17 голов в 31 матче.

В голосовании за лучший гол весенней части чемпионата победил Николай Суханов, - сообщили в сообществе ФК «Калуга».

Однако в одном из футбольных сообществ ВКонтакте автор статьи утверждает, что выдающегося Хлебородова «Уфа» выкупила у «Калуги» за 2 миллиона рублей.

Пока представители клуба не дают никаких официальных комментариев, поэтому фанатам остается только ждать.

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