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В Калужской области перезахоронили останки 56 солдат

Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 22.06.2023 15:29 0 397
В Калужской области перезахоронили останки 56 солдат

В четверг, 22 июня, в деревне Барсуки Мосальского района перезахоронили останки 56 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он напомнил, что окрестности этой деревни называют Долиной смерти. Там захоронено около 6000 человек.

Во время войны погибли 135 тысяч жителей Калужской области.

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Дмитрий Ивьев , Фото: правительство Калужской области.
Опубликовано: 22.06.2023 15:29 0 397
Тэги: общество
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