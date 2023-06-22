В Калужской области перезахоронили останки 56 солдат

В четверг, 22 июня, в деревне Барсуки Мосальского района перезахоронили останки 56 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он напомнил, что окрестности этой деревни называют Долиной смерти. Там захоронено около 6000 человек.

Во время войны погибли 135 тысяч жителей Калужской области.

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