В Калуге палатку с шаурмой убрали под давлением судебных приставов

В Калуге на перекрестке улиц Московской и Поселковой демонтировали палатку с шаурмой. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в судебные приставы.

Торговлю постановил прекратить суд, но хозяйка киоска не спешила его убирать.

Женщину оштрафовали на 5000 рублей. Также она заплатила исполнительный сбор в таком же размере.

Только после этого палатку вывезли.

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