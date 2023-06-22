В Калуге палатку с шаурмой убрали под давлением судебных приставов
В Калуге на перекрестке улиц Московской и Поселковой демонтировали палатку с шаурмой. Об этом в четверг, 22 июня, сообщили в судебные приставы.
Торговлю постановил прекратить суд, но хозяйка киоска не спешила его убирать.
Женщину оштрафовали на 5000 рублей. Также она заплатила исполнительный сбор в таком же размере.
Только после этого палатку вывезли.
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