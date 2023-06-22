Новый памятник погибшим красноармейцам открыли в Калужской области

В четверг, 22 июня, в деревне Кузьминичи Куйбышевского района открыли новый памятник. Его установили на месте перезахоронения останков 29 солдат Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, принявший участие в церемонии.

- За несколько лет на месте небольшого памятника в Кузьминичах создан мощный мемориальный комплекс, - отметил Шапша. - Памятные плиты с именами уроженцев этих мест, погибших в боях за Родину. Стела безымянным солдатам, сложившим жизни, защищая Отчизну. Бюст Героя Советского Союза Николая Киреева.

Напомним, перезахоронение останков 29 бойцов проходило в мае.

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