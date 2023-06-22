В Калужской области пропал 40-летний мужчина
В городе Киров Калужской области пропал 40-летний Денис Григорьев. Об этом сообщает 22 июня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».
Последний раз мужчину видели 9 июня.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы:
- Рост – 180 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Голубые глаза,
- Черная кофта с капюшоном,
- Красный джемпер,
- Черные кроссовки.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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