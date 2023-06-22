В Калужской области пропал 40-летний мужчина

В городе Киров Калужской области пропал 40-летний Денис Григорьев. Об этом сообщает 22 июня поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 9 июня.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы:

Рост – 180 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Голубые глаза,

Черная кофта с капюшоном,

Красный джемпер,

Черные кроссовки.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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