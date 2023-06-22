Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Перекрытия на День выпускника История Калуги Падения дронов Статьи

В Калуге пройдет летний молодежный фестиваль «Лимонад»

Софья Фирсова, Фото: министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 22.06.2023 11:06 2 579
В Калуге пройдет летний молодежный фестиваль «Лимонад»

В среду, 21 июня, министерство культуры опубликовало расписание праздника «Лимонад», который состоится 24 июня. Праздник начнется в 14:35 на набережной Яченского водохранилище.  Символичное время организаторы выбрали потому, что праздник в первую очередь для молодежи, а значит для тех, кому от 14 до 35 лет.

Программу откроют сеты диджеев, а в 17:00 состоится награждение всех активистов города.

В до 18:00 можно будет посетить детскую площадку или принять участие в играх, которые были популярны в 1990-2000е годы: «классики, «резиночки», «вышибалы» и многие другие.

С 15:30 гости смогут поучаствовать в конструировании панно, а в 16:00 состоится бесплатный урок по бачате для всех желающих.

Завершится праздник в 21:30 красочным фаер-шоу.

Все посетители смогут посоревноваться в езде на велосипедах, нарисовать картину, послушать выступления артистов. На вертолетной площадке будет традиционная встреча автомобилистов StanceMeetDay.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Софья Фирсова, Фото: министерство спорта Калужской области
Опубликовано: 22.06.2023 11:06 2 579
Тэги: общество праздники
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Все опросы
Новости партнеров
Услуги медсестры капельницы на дому
Описание SMART 9
Беспроводные наушники в бюджетном сегменте: какие возможности предлагают доступные модели

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru