В Калуге пройдет летний молодежный фестиваль «Лимонад»

В среду, 21 июня, министерство культуры опубликовало расписание праздника «Лимонад», который состоится 24 июня. Праздник начнется в 14:35 на набережной Яченского водохранилище. Символичное время организаторы выбрали потому, что праздник в первую очередь для молодежи, а значит для тех, кому от 14 до 35 лет.

Программу откроют сеты диджеев, а в 17:00 состоится награждение всех активистов города.

В до 18:00 можно будет посетить детскую площадку или принять участие в играх, которые были популярны в 1990-2000е годы: «классики, «резиночки», «вышибалы» и многие другие.

С 15:30 гости смогут поучаствовать в конструировании панно, а в 16:00 состоится бесплатный урок по бачате для всех желающих.

Завершится праздник в 21:30 красочным фаер-шоу.

Все посетители смогут посоревноваться в езде на велосипедах, нарисовать картину, послушать выступления артистов. На вертолетной площадке будет традиционная встреча автомобилистов StanceMeetDay.

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