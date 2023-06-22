В Калужской области до 2030 года планируют вовлечь в занятия спортом 70% населения

В среду, 21 июня, в конференц-зале Дворца спорта «Центральный» прошла стратегическая сессия минспорта региона с представителями муниципальных районов области, сообщили в пресс-службе министерства.



На конференции обсудили главную цель работы до 2023 года – достичь 70% населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.



Также обсудили развитие школьного и студенческого спорта, планы на популяризацию активности среди представителей старшего возраста, трудовых коллективов и жителей сельских районов.

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