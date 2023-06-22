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«МЕДИКПРО»: пациенты обращаются сюда даже с деликатными проблемами

Опубликовано: 22.06.2023 10:49 0 115
«МЕДИКПРО»: пациенты обращаются сюда даже с деликатными проблемами

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Калужский медицинский центр «МЕДИКПРО» стал победителем конкурса «Клиника года» в номи-нации «Лучшая узкопрофильная клиника». А врач-колопроктолог клиники Тимур Акифович Шабанов получил звание «Врач года».

Такое признание пациентов — ​высшая награда для врача и клиники в целом.

С первого дня в «МЕДИКПРО» работает профессиональная команда с ответственным подходом. Главными направлениями являются эндокринология и проктология.

Тимур Шабанов — ​врач-­колопроктолог почти с 20-летний опытом работы, владеет методами современной диагностики, проводит малоинвазивные операции. Это один из самых востребованных специалистов. Запись к нему плотная, пациентов всегда много. Калужане обращаются по вопросам лечения геморроя, анальных трещин, полипов, воспалительных заболеваний кишечника, дивертикулярной болезни. И доверяют этому доктору. Прием Тимур Шабанов ведет очень корректно, относится к пациентам с понимаем, старается успокоить, настроить на скорейшее выздоровление. И осмотр проходит без стресса. Применяется видеодиагностическая стойка и одноразовое белье. Пациент лежит на левом боку, а картина обследования выводится на экран. Затем, если необходимо, в клинике можно сделать УЗИ, пройти аноскопию и ректороманоскопию, сдать анализы.

Как говорит Тимур Акифович, самым распространенным заболеванием является геморрой, он встречается даже у молодых. Для лечения деликатных проблем в «МЕДИКПРО» применяется инновационная технология лечения геморроя лазером по методике HeLP и HAL-RAR — ​операции на австрийском оборудовании по избавлению от геморроя за час. При запущенной геморроидальной болезни используется современная энергетическая платформа Valleylab FT10 с технологией Liga Sure и ультразвуковой скальпель Ethicon Harmonic G11: система подает дозированную энергию, что позволяет быстро запаивать кровеносные сосуды без повреждения окружающих тканей.

В «МЕДИКПРО» принимает и высококвалифицированный врач-эндокринолог первой категории Наталия Николаевна Шабанова. На приеме она сама проводит УЗИ‑диагностику.

В клинике работает терапевт, выдается боллисток, справка в бассейн, назначается реабилитация после перенесенного ковида‑19. Можно пройти ЭКГ, УЗИ‑диагностику на аппарате экспертного уровня, что позволяет диагностировать заболевания на ранней стадии и сдать необходимые анализы на условиях полной анонимности, а результат получить уже на следующий день.

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7
8 (4842) 27-72-50
www.medicpro-kaluga.ru

Будние дни: с 8:00 до 19:00. 
Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 
ООО «МЕДИКПРО». 
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Опубликовано: 22.06.2023 10:49 0 115
Тэги: клиника года – 2023 клиника года
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