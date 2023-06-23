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ИНВИТРО в Калуге: с заботой о вашем здоровье уже 17 лет!

Опубликовано: 23.06.2023 11:55 0 188
ИНВИТРО в Калуге: с заботой о вашем здоровье уже 17 лет!

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Жители г. Калуги выбрали офисы ИНВИТРО – Калуга в номинации «Лучшая лаборатория» по итогам конкурса «Клиника года‑2023».

ИНВИТРО — это ведущая медицинская лаборатория, работающая с 1995 года. Компания располагает одной из крупнейших в Восточной Европе сетью медицинских офисов (более 1 900) в 5 странах и семью самыми современными лабораторными комплексами, которые каждый день выполняют более 1 млн исследований.

Сегодня мы поговорили с Робертом Олеговичем, исполнительным директором ООО «Инвитро-­Калуга».

— Что послужило ключевым фактором очередной победы лаборатории Инвитро?

— Прежде всего хочется выразить слова глубочайшей благодарности всем жителям города, которые голосовали за нас и приближали нас к этой большой победе. Мы благодарим всех пациентов, которые доверяют нам самое дорогое — свое здоровье! Выбирая ИНВИТРО, вы выбираете качество и достоверность лабораторных исследований.

Сегодняшняя победа — это заслуга всех наших сотрудников. За годы работы нам удалось собрать уникальную команду медицинских работников, у нас практически нет текучки кадров. Опытные медсестры знают каждого пациента буквально в лицо, как родных, и это позволяет использовать индивидуальный подход и оказывать услуги высочайшего качества, основываясь на высоких стандартах. У нас более 80% постоянных клиентов — это о многом говорит.

Отдельно хочется поблагодарить всех врачей, которые делают выбор в пользу качественной лабораторной диагностики, выбирая нашу лабораторию.

— А какие приоритеты в вашей работе?

— Забота о здоровье пациентов — главный приоритет работы ИНВИТРО.

При создании лаборатории более 20 лет назад руководство сделало важный выбор, решив, что мы никогда не будем жертвовать качеством, чего бы это ни стоило. С тех пор качество стало для нас своего рода корпоративной религией. Мы верим в то, что делаем, и будем продолжать совершенствоваться в этом направлении, работая на благо и здоровье своих пациентов.

— Как давно вы работаете в Калуге?

– Первый офис Инвитро в Калуге был открыт еще в далеком 2006 году.

За 17 лет работы тысячи жителей города оценили высокий сервис нашей работы и качество выполняемых исследований.

— А какие исследования можно сделать в Инвитро?

– Инвитро предлагает более 4500 видов лабораторных исследований: от самых простых анализов крови до сложных генетических тестов.

Все зависит от индивидуальной ситуации каждого пациента — наши сотрудники помогут разобраться и определиться с необходимыми исследованиями.

— В последнее время стало очень много лабораторий, и пациенты теряются: куда пойти, чтобы получить действительно качественный результат. Скажите, почему Инвитро можно доверять?

— В 2016 году ИНВИТРО стала первой медицинской компанией на европейской части континента, прошедшей сертификацию по международной системе оценки качества «Шесть сигм» от Westgard QC*. А недавно лаборатория в шестой раз подряд подтвердила качество результатов по этой программе.

По результатам данной оценки частота ошибок в лабораторных исследованиях ИНВИТРО близка к нулю — не более 3,4 неверных результатов из 1 000 000 проведенных исследований. В отчете также отмечено, что ИНВИТРО по выбранным показателям является одной из лучших лабораторий не только среди участников программы, но и во всем мире.

— Возможно, среди читателей есть люди, которые еще не знакомы с Инвитро. Скажите пару слов — почему в следующий раз им стоит заглянуть в Инвитро?

— Для любого пациента всегда важно быстрое и безболезненное взятие биоматериала, высокое качество результатов, а также грамотные, вежливые и заботливые специалисты. За это пациенты и ценят Инвитро.

А еще стоит обратить внимание на наши акции. Мы регулярно разрабатываем выгодные предложения на самые востребованные профили и показатели, отражающие состояние важнейших органов и систем организма. Наверняка каждый из читателей найдет для себя подходящий акционный комплекс.

Дополнительно у нас действует программа лояльности «Здоровый кешбэк». Вы можете копить баллы, а в дальнейшем оплачивать ими до 50% стоимости заказов. Это очень удобно, ведь все мы периодически ходим к врачам и сдаем анализы.

пер. Старичков, 16/10,
тел.: 8 (4842) 57 94 86
График работы:
ПН – СБ 7:00 – 18:00
ВС – 7:00 – 16:00		 ул. Поле Свободы, д. 129,
тел.:  8 (4842) 22 06 02
График работы:
ПН – СБ 7:30 – 18:00
ВС – 7:00 – 16:00

Для своего удобства вы можете уточнить любую информацию по телефонам медицинских офисов или на сайте www.invitro.ru

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ООО «ИНВИТРО-КАЛУГА»

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Опубликовано: 23.06.2023 11:55 0 188
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