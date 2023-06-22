Клиника «Теорема-Мед»: здесь дорожат здоровьем пациентов

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Калужскую клинику «Теорема-мед» наши читатели назвали «Лучшей семейной клиникой года». А её главный врач Оксана Рудольфовна Савенкова стала одним из победителей в номинации «Врач года».

Оксана Савенкова – известный в нашем городе врач аллерголог-иммунолог, лечит калужан уже более 20 лет, и за это время не раз сталкивалась со сложными случаями. Работала в детской городской больнице, была замглавного врача. А теперь уже 10 лет руководит клиникой «Теорема-мед», но врачебную практику не бросает, принимает пациентов и всегда на связи сними. Говорит, что надо быть не просто врачом, а уметь слышать и слушать пациента.

- Третий год мы участвуем в конкурсе «Клиника года». И, как сказал на награждении министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко, это очень мотивирует, придаёт силы. Действительно, хочется сделать клинику ещё лучше, удобнее, чтобы пациенты оценили, - говорит Оксана САВЕНКОВА. - И мне очень приятно получить награду «Врач года». У меня есть гордость за клинику, но, когда выделяют и тебя, как профессионала, это дорого стоит. Я обожают свою профессию, свою специальность.

- Оксана Рудольфовна, что сложнее: руководить крупной клиникой или быть практикующим врачом?

- Помните, как в фильме «Москва слезам не верит» героиня Веры Алентовой говорит: «Трудно с тремя, а когда трех научишься организовывать, дальше число уже не имеет значения». Сложнее быть врачом. Потому что сейчас пациенты идут к врачу не только за лечением, но ещё и за сочувствием. Им важно поговорить, иногда просто за жизнь, потому что ситуация в мире сложная, им хочется получить психологическую защиту. Есть такое выражение: «Врач может и словом вылечить», и это действительно работает.

- У вас очень большая нагрузка, не устаёте?

- Конечно, бывает и усталость, потому что есть сложные пациенты. Но мы с коллегами придумали себе лечение от усталости: раз в два месяца посещаем в Москве научные конференции, симпозиумы. Это очень интересно. Сейчас медицина стремительно развивается, появляются новые методы лечения, более эффективные препараты. Если хочешь быть в курсе инноваций, нужно учиться. Все 20 лет я не перестаю учиться. Сейчас учусь даже больше, чем в институте.

- Клиника «Теорема-мед» - одна из самых востребованных в Калуге, в каком направлении планируете развиваться дальше?

- Наша клиника «Теорема-мед» сначала открылась в небольшом здании на ул. Маршала Жукова. Со временем пациентов стало больше, клиника развивалась, и мы открыли ещё одно здание на ул. Московской. Оно большое, там больше специальностей, медицинских услуг. Стараемся сделать всё для комфорта пациентов. Всегда прислушиваемся к их мнению, реагируем на каждое пожелание, не оставляем без внимания ни одно замечание. Хотим, чтобы пациентам у нас было комфортно. Сделали электронную очередь, чтобы люди спокойно могли взять талончик, сесть на удобные диванчики, подождать, когда их пригласят. Обновляем оборудование. В ближайших планах - приобретение современной рентген-установки. Ввели новую услугу - респираторный мониторинг ночного сна. Это диагностика параметров дыхания, храпа, насыщения крови кислородом во время сна. Исследование также позволяет исключить или подтвердить наличие апноэ, ночную гипоксемию, оценить риски сердечно-сосудистых осложнений.

- У вас много молодых врачей.

- По примеру «Комсомолки» мы в нашей клинике тоже проводим конкурс, отмечаем своих сотрудников. В этом году ввели новую номинацию «Открытие года», потому что у нас много молодых специалистов. Наш офтальмолог Марина Морозова с маленькими пациентами возится как с собственными детьми, педиатр-гастроэнтеролог Екатерина Купцова - великолепный профессионал, дерматолог Дмитрий Мех постоянно повышает свои знания, сам проводит все манипуляции. Недавно пришла в нашу клинику невролог Алина Аносинская, очень грамотный доктор.

Раньше я с настороженностью относилась к молодёжи, а сейчас с удовольствием беру на работу. Конечно, даю испытательный срок, но ни один врач меня ещё не подвёл. И молодёжь отлично вливается в наш коллектив, они такие профессионалы! Свой недостаток опыта молодые врачи компенсируют современными знаниями. И мне нравится, что они постоянно просят отправить их на учёбу. У них есть интерес к профессии, желание развиваться. Я всегда их в этом поддерживаю.

И от врачей нашей клиники хочу пожелать всем крепкого здоровья, мира и добра!

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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ООО «Теорема-Мед».

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