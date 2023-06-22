Позволяет видеть мир ярче

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Врач-офтальмолог калужской «Клиники ЗДОРОВьЯ» Эдуард Баруздин стал одним из девяти победителей проекта «Клиника года–2023» в номинации «Врач года».

Церемония награждения прошла в минувшую среду, 14 июня. Народный конкурс, который уже в восьмой раз проводит агентство «Комсомольская правда — Калуга», становится знаковым событием для медицинских учреждений региона.

«Клиника ЗДОРОВьЯ» стала победителем в номинации «Лучшая многопрофильная клиника», а работающий в ней врач-офтальмолог получил диплом «Врач года–2023».

Мечтал с детства

Негромкий голос, спокойная доверительная интонация, приветливый взгляд — разговаривать с доктором Баруздиным одно удовольствие. Он как будто сошел с экрана кино про самого лучшего врача. Не случайно пациенты выбрали его как врача года.

Работать в медицинской сфере Эдуарду было, что называется, на роду написано. Его дядя и тетя — медики, в детстве разговоры дома были только о медицине. Родился будущий офтальмолог «Клиники ЗДОРОВьЯ» в поселке Ферзиково. Там же в детстве часто бегал к своему дяде на работу в районную больницу.

— Мне было очень интересно наблюдать, как он разговаривает с пациентами, как делает перевязки, — вспоминает Эдуард. — То, что буду врачом, точно знал уже со школьных лет. Поначалу хотел быть хирургом, но потом увидел, что это крайне тяжелый труд, и усомнился в своих силах. Родственники и посоветовали идти в офтальмологию.

Эдуард Евгеньевич окончил Калиниский государственный медицинский институт, факультет лечебного дела, прошел год ординатуры и в 1990 году стал настоящим доктором.

— Отработал сначала три года в Ферзиковской районной больнице, потом уехал в академгородок Пущино, а позже перебрался в Калугу, — рассказывает Эдуард Баруздин. — Работал в 5-й поликлинике, в поликлинике УВД. В конце концов обосновался здесь, в «Клинике ЗДОРОВьЯ».

Глазные недуги молодеют

За более чем 30 лет работы окулистом Эдуард Евгеньевич констатирует, что каждый год с проблемами зрения к нему все чаще приходят молодые люди.

— Причин несколько, — говорит врач. — Это близорукость, связанная с гаджетами, и синдром сухого глаза, который чаще возникает у тех, кто много сидит перед монитором компьютера. Покраснение: люди думают, что это конъюнктивит, начинают лечиться антибиотиками. Не помогает, идут к нам.

Когда два года были ковидные каникулы, я сам от этого пострадал. Выходить было никуда нельзя и я сидел в интернете. В результате тоже подхватил эту модную заразу. Лечил себя сам. Понял, что это такое. Полезно иной раз на себе испытать, помогает в лечении других.

Вообще, чаще всего у людей пожилого возраста развивается катаракта, на втором месте — глаукома и на третьем — макулодистрофия. У глаукомы профилактики не существует, единственное, что можно посоветовать, — ежегодно измерять глазное давление людям старше 40 лет. Макулодистрофия тоже обычно приходит после 40–45 лет.

За год в среднем Эдуард Баруздин принимает в «Клинике ЗДОРОВьЯ» 6–7 тысяч пациентов. Бывали и экзотические случаи. Один раз пришлось даже клеща снимать с ресниц.

«Поначалу даже не поверил: я — врач года!»

Известие о том, что врач-офтальмолог «Клиники ЗДОРОВьЯ» победил в конкурсе, Эдуарду доставило руководство клиники.

— Я первый раз принимал участие в конкурсе. Был даже немного шокирован. Руководство сказало, что надо будет явиться на финал конкурса, будут награждать. Говорят, что я врач года. Сначала подумал, может быть ошибка ­какая-то, но нет. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко вручил мне диплом и статуэтку.

— В следующем году будете участвовать?

— Да ради Бога, я не против. Это же пациенты выбирали.

— А в чем разница между офтальмологом и окулистом?

— Это латинское и греческое название одного и того же. Просто среди врачей мнение, что окулист — это чисто поликлиническая работа, а офтальмолог занимается хирургией. Хотя это разные названия одной профессии.

— Бывает, вас еще глазником называют. Обижаетесь на такое?

— Да, нет, привык. Глазник — так глазник.

Улыбнувшись, Эдуард добавил:

— Супруга у меня работает врачом–неврологом, а вот дети пошли своим путем. Я не в обиде, ведь главное, чтобы им было хорошо.

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