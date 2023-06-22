Будет ли безопасным новый пешеходный переход в Калуге

Как мы писали ранее, в Калуге должен был появиться новый пешеходный переход на Правом берегу.

Как оказалось, часть работ по обустройству пешеходного перехода через улицу Андрея Алешина в районе перекрестка с улицей Фомушина уже проведена.

Предварительные результаты выглядят неоднозначно. К примеру, насколько качественно будут закрыты дыры в асфальте, жители еще оценят, но есть и другой момент.

Ранее наша читательница с ником «Петровна» подметила: «Очень опасное место. Водителям из-за поворота не видно пешеходов».

Согласимся, безопасность пешеходов пока под вопросом. Рядом разрешена парковка, что не способствует хорошему обзору на этом участке.

Парковка идет вдоль строящихся домов, есть все основания полагать, что она будет заполнена.

К слову, ранее это место вызывало у водителей некоторое затруднение при проезде: ширина дороги позволяла разъехаться только двум легковушкам.

В случае, когда на дороге оказывалась встречная маршрутка или автобус, которые не так давно запустили в Кошелев, автомобилисты останавливались, предоставляя преимущество общественному транспорту. Иначе просто не разъехаться.

Легковушки здесь еще разъезжаются.

В такой ситуации водитель автомобиля останавливается, чтобы маршрутка могла свернуть с улицы Фомушина.

Теперь между разъезжающимся транспортом должен будет успеть безопасно перейти дорогу пешеход.

Хочется верить, что после финальных работ можно будет снова наблюдать зелень вдоль пешеходной части.

Скоро можно ожидать окончание работ по обустройству перехода.

Место перехода обозначено на карте красным.

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