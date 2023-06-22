Я со всех сторон заглянул – насколько все продумано!

Во вторник, 20 июня, в Перемышльском районе Калужской области состоялась выставка-демонстрация передовых технологий в растениеводстве «День Калужского поля – 2023».

Генеральным партнером и участником мероприятия по традиции стал ведущий отечественный производитель сельхозтехники Ростсельмаш, совместно со своим официальным дилером в регионе - техническим центром «Агрит».

Новый зерноуборочный комбайн Т500 привлек внимание гостей выставки, а популярный трактор Ростсельмаш 2375 уже давно заслужил славу надежного помощника. Аграриям, работающим с кормозаготовкой, хорошо известен абсолютный лидер в своем сегменте по количеству продаж самоходных КУК в России – комбайн DON 680M, который тоже занял место в экспозиции производителя. Техника вызвала большой интерес у профессионалов: проницательный взгляд аграриев изучал модели отечественного производства.

Комбайны ACROS

— От Ростсельмаш у нас пять комбайнов ACROS, – рассказывает председатель сельскохозяйственного кооператива «Русь» Василий РЯБОВ. – Все годы на них работаем, с первых моделей покупали, а последний приобрели в этом году. Удобный, качественный.

У нас молочное скотоводство, урожайность небольшая – 1 500 гектаров зерновых к уборке, 3 500 тонн намолачиваем. Справляются замечательно.

А еще, в техцентре Агрит обслуживают быстро, очень оперативно, и в выходные дни они работают, ждать не приходится.

— В нашем парке зерноуборочные комбайны RSM 161, ACROS 580 и 585. – рассказывает заместитель директора ГП «Калужская МТС» Виталий Хаврошин – Работаем c Ростсельмаш с 2003 года. Техника выносливая в работе, для наших полей подходящая.

Отмечу бережное отношение к урожаю: оставшиеся после обмолота колоски поступают в автономное домолачивающее устройство – 3-лопастный ротор. Это сразу два явных преимущества: более мягкий обмолот с низкой степенью дробления зерна и предупреждение риска перегрузки барабана.

Зерно домолота равномерно распределяется по всей ширине стрясной доски, что обеспечивает полный цикл очистки без риска перегрузить решета.

Обеспечение сервиса всегда на должном уровне, а для нас важно, чтобы комбайны не стояли. По соотношению цены и качества я считаю их лучшими.

На RSM 161 убираем 1 300 гектаров. В нем мощный и экономичный 6-цилиндровый двигатель в 400 л.с., вместительный бункер на 10 500 литров, улучшенная схема выгрузки в транспорт даже с высотой бортов более четырех метров. Полный бункер опустошаем буквально за пару минут, – уточняет Виталий Хаврошин.

Производительный комбайн Т500

Внимание гостей привлек зерноуборочный комбайн Т500 с бережной двухбарабанной системой обмолота. Благодаря ей уменьшается дробление, повышается качество зерна. Он разработан для тяжелых условий уборки с повышенной засоренностью и влажностью.

В нашем регионе осадков больше, чем на юге, поэтому уборка короткая, плюс роса утром, вечером. Этот комбайн справляется, выжидать особых условий не надо. Увеличена площадь системы очистки, улучшена работа с межзерновой частью, стоит разбрасыватель.

— Техника постоянно улучшается, – говорит глава КФХ Сухиничского района Семен БЫРЛЯ, глядя на комбайн Т500, – Какая кабина здесь! Просторная, герметичная – защищена от пыли и шума, кондиционер и холодильник внутри, можно работать и не останавливаться. Думают не только об урожае, но и о комбайнере. Масштаб ширины жатки и ее мощность меня удивляет. Отличное качество сборки!

У нас 1 600 гектаров, занимаемся в основном мелким рогатым скотом. Ранее мы не сажали зерновые, кормовые закупали. В этом году увеличили поголовье, и решили сеять овес, кукурузу, ячмень, чтобы делать свой комбикорм, поэтому выбираю комбайн.

Я со всех сторон заглянул – насколько все продумано! Передача зерна в бункер идет без открытых участков: ничего не сыпется, а для меня главное – избежать потери. Вижу, здесь поработали отлично на этот счет. Можно все вопросы по уборке закрывать этой машиной.

— Около восьми лет работал комбайнером, – рассказывает глава администрации Бабынинского района Калужской области Владимир ЯНИЧЕВ, – поэтому с особым интересом смотрю на технические новинки, Т500 поражает! На пенсию выйду – пойду в комбайнеры на такой технике!

— Комбайн, конечно, изучаем с интересом, запасаемся раздаточным материалом для наших думиничских фермеров, – говорит глава администрации Думиничского района Сергей БУЛЫГИН и, смеясь, добавляет, – На пенсии и я готов пойти в механизаторы на таких машинах!

— Мы постоянные участники подобных мероприятий, – говорит директор ООО технический центр «Агрит» Вера ПОПОВА. – Работаем непрерывно в течение всего года, поэтому нам всегда есть, что предложить аграриям. Кроме того, все сельхозпредприятия нашего региона нас знают, ждут новинки от ключевого отечественного производителя сельхозтехники и цифровых решений!

Сегодня в первую очередь мы хотим показать, что есть качественная техника, она разнообразна и учитывает все запросы сельского хозяйства. Для сельхозпроизводителей мы и работаем. Им есть что выбрать, а мы по-прежнему готовы обеспечить необходимым сервисом и запчастями наших тружеников.

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