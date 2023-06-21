В Калуге пострадавший от стаи собак олененок пошел на поправку

Недавно мы рассказывали об олененке, которого передали из деревни Поповские Хутора в центр реабилитации диких животных «Феникс».

В среду, 21 июня, в телеграм-канале центра опубликовали видео с новым подопечным, на котором он отдыхает, прижавшись к сурикату Сурикену.

Наша редакция попросила руководителя центра Веронику Матюшину рассказать о самочувствии нового пациента.

- Идет на поправку, хорошо кушает, начал ходить, ЖКТ запустили, но пока еще слаб - раны глубокие от собачьих зубов, - отметила Вероника. - Лечим, как ветеринары прописали.

Также она рассказала о маленьком друге олененка Олли.

- Сурикен у нас несколько лет уже живет. Сначала его и брата хотели отдать в зоопарк, но там не сложилось и животных привезли к нам, - объяснила руководитель центра. - Сурикаты сильно болели, слабый умер, а Сурикен выжил. Он живет дома. Этим зверькам нужна компания, иначе зачахнут и погибнут. Он всех строит под себя.

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