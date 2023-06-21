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Комфорт Клинике — 5 лет!

Опубликовано: 21.06.2023 19:00 0 305
Комфорт Клинике — 5 лет!

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  • Прием детских и взрослых специалистов
  • Изготовление индивидуальных стелек и супинаторов
  • Лечение вросшего ногтя
  • Лечебные блокады, пункции суставов 
  • Наложение водостойких полимерных повязок при переломах 
  • Ударно-волновая терапия
  • Консервативное лечение артрозов
  • Лабораторные анализы
  • УЗИ
  • Оформление листов нетрудоспособности 
  • Вызов врача на дом 

 

— 5 лет — это и много, и мало. С одной стороны, это очень маленький срок. Наши дети вырастают быстро, дни летят, как слайды в калейдоскопе. С другой стороны, 5 лет — это 1820 дней. И каждый день мы проживаем как единственный и неповторимый.

Нашей клинике в этом году исполнилось 5 лет. И каждый день из них мы посвятили своим пациентам. 

Оглядываясь назад, мы можем вспомнить многое. И свои ошибки (а врачи не боги и тоже могут ошибаться), и свои триумфы. И самый главный и ценный наш триумф — это счастье в глазах наших пациентов, которым мы смогли помочь.

Мы работаем для вас и ради вас.

Здоровья вам и вашим близким! А если проблема со здоровьем все-таки возникнет, мы всегда вам поможем!

А своих коллег поздравляю с Днем медработника! Пусть наши пациенты выздоравливают!

С уважением, главный врач «Комфорт Клиники» Сергей Олегович Тарасов.

г. Калуга, ул. Комфортная, 3
8 (920) 898-62-87
8 (4842) 926-996
[email protected]
www.comfortclinic.ru
Правый берег. Комфорт Парк.

Лицензия ЛО-40-01-001887 от 29.10.2020 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «КОМФОРТ КЛИНИКА».. 
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Опубликовано: 21.06.2023 19:00 0 305
Тэги: клиника года – 2023 клиника года
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