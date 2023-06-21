Комфорт Клинике — 5 лет!
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- Прием детских и взрослых специалистов
- Изготовление индивидуальных стелек и супинаторов
- Лечение вросшего ногтя
- Лечебные блокады, пункции суставов
- Наложение водостойких полимерных повязок при переломах
- Ударно-волновая терапия
- Консервативное лечение артрозов
- Лабораторные анализы
- УЗИ
- Оформление листов нетрудоспособности
- Вызов врача на дом
— 5 лет — это и много, и мало. С одной стороны, это очень маленький срок. Наши дети вырастают быстро, дни летят, как слайды в калейдоскопе. С другой стороны, 5 лет — это 1820 дней. И каждый день мы проживаем как единственный и неповторимый.
Нашей клинике в этом году исполнилось 5 лет. И каждый день из них мы посвятили своим пациентам.
Оглядываясь назад, мы можем вспомнить многое. И свои ошибки (а врачи не боги и тоже могут ошибаться), и свои триумфы. И самый главный и ценный наш триумф — это счастье в глазах наших пациентов, которым мы смогли помочь.
Мы работаем для вас и ради вас.
Здоровья вам и вашим близким! А если проблема со здоровьем все-таки возникнет, мы всегда вам поможем!
А своих коллег поздравляю с Днем медработника! Пусть наши пациенты выздоравливают!
С уважением, главный врач «Комфорт Клиники» Сергей Олегович Тарасов.
г. Калуга, ул. Комфортная, 3
8 (920) 898-62-87
8 (4842) 926-996
[email protected]
www.comfortclinic.ru
Правый берег. Комфорт Парк.
Лицензия ЛО-40-01-001887 от 29.10.2020 г.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ООО «КОМФОРТ КЛИНИКА»..
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