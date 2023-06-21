Комфорт Клинике — 5 лет!

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— 5 лет — это и много, и мало. С одной стороны, это очень маленький срок. Наши дети вырастают быстро, дни летят, как слайды в калейдоскопе. С другой стороны, 5 лет — это 1820 дней. И каждый день мы проживаем как единственный и неповторимый.

Нашей клинике в этом году исполнилось 5 лет. И каждый день из них мы посвятили своим пациентам.

Оглядываясь назад, мы можем вспомнить многое. И свои ошибки (а врачи не боги и тоже могут ошибаться), и свои триумфы. И самый главный и ценный наш триумф — это счастье в глазах наших пациентов, которым мы смогли помочь.

Мы работаем для вас и ради вас.

Здоровья вам и вашим близким! А если проблема со здоровьем все-таки возникнет, мы всегда вам поможем!

А своих коллег поздравляю с Днем медработника! Пусть наши пациенты выздоравливают!

С уважением, главный врач «Комфорт Клиники» Сергей Олегович Тарасов.

г. Калуга, ул. Комфортная, 3

8 (920) 898-62-87

8 (4842) 926-996

[email protected]

www.comfortclinic.ru

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