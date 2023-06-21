Скончался бывший калужский депутат Александр Бушин

На 65 году жизни скончался бывший депутат Законодательного Собрания Калужской области Александр Бушин. Об этом в среду, 21 июня, сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- Вся его жизнь была связана с целлюлозно-бумажной отраслью, - рассказал Вирков. - Он родился в семье потомственных бумажников. После школы пришел работать на Кондровский бумажный комбинат. Окончил лесотехническую академию в Ленинграде. Трудился на ПО «Кондровобумпром», потом создал и возглавил ООО «Гигиена-Сервис».

Бушин дважды избирался в Кондровскую городскую Думу и дважды в областное Заксобрание.

Он регулярно попадал в список самых богатых калужских депутатов.

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