Клиника боли: мы помогаем девяти из десяти обратившихся к нам людей

erid: LdtCK8LM5

Как удалось добиться столь высокого результата в лечении больных, недоступного для многих лечебных заведений России, рассказывает главный врач «Калужской Клиники БОЛИ» Андрей Городнов.

Хотим удвоить свои силы

— Андрей Владимирович, с чем чаще всего к вам в клинику обращаются люди?

— Чаще всего с болью в суставах, мышцах, позвоночнике. В последнее время все чаще идут пациенты с болью во внутренних органах. Мы расширяем свои возможности и открываем новые направления оказания помощи.

— Какие направления лечения станут возможны в клинике в ближайшее время?

— Мы планируем открыть отделение стоматологии, косметологии, гастроскопии, у нас появится врач-­окулист. Кроме этого, расширяем возможности для диагностики. Мы хотим открыть рентген, компьютерную томографию, магнитно-­резонансную томографию.

Сейчас достраиваем новое здание рядом с клиникой. Оно будет по объему такое же, как ныне существующее, то есть возможности наши практически увеличатся в два раза.

— Такое расширение подразумевает и новые врачебные кадры. Откуда будете их брать?

— А они у нас практически уже есть, врачебный состав для новых направлений есть уже на 70%. Дело в том, что мы сами обучаем врачей для своей клиники. У нас есть опытные специалисты. Я считаю, что сегодня система обучения медицинских кадров устарела. Мы практикуем вариант врачебного наставничества. Такой вариант очень эффективен.

А вообще врачи к нам приходят по-­разному. Поначалу это были лучшие специалисты из других лечебных учреждений. У нас жесткие условия отбора. Нам интересно работать с врачами, которые могут развить и прокачать наш уровень. Со временем мы стали брать на работу врачей, которые, как мы видели, могут развивать свой потенциал, но не имели раньше возможности реализовать его. То есть, брать талантливых и делать из них хороших специалистов. Потом и этого стало мало, и к нам стали приезжать доктора из других городов. Из Ярославля, из Ленинградской области, из Луганска.

Кроме этого, сейчас начали брать докторов практически со студенческой скамьи. С нуля начинаем их готовить, это высший пилотаж, нам это нравится. Приезжают молодые врачи после Смоленского, Ярославского и Московского медицинских вузов. Подумываем сегодня посмотреть в сторону выпускников медицинского факультета нашего Калужского университета. Несколько человек пришло к нам из КГУ, неплохие ребята, я хочу сказать.

Делаем то, что другим недоступно

— Насколько современно оборудование, которое вы используете для лечения? Есть ли у вас возможности лечения, недоступные другим калужским клиникам?

— К нам приезжают из Москвы специалисты. Они делают уникальные операции, которые никто в Калуге не делает. Например, операции на суставах. У нас есть кистевой хирург, который может выполнять пластику мелких нервов. Он делает ювелирные операции на кисти. Одни из немногих в России лечим невропатию полового нерва. Этим в стране занимаются всего три клиники. Мало кто еще в России занимается лазерной обработкой кисты Бейкера в коленном суставе. Частое заболевание, лечим это без разреза с помощью лазера.

На сегодняшний день мы единственные, кто занимается стентированием артерий на нижних конечностях. У нас прекрасно в лечебных учреждениях такие манипуляции делают на сердце, на сосудах шеи, а вот до ног у них дело не доходит. Это скрупулезная, долгая работа, по три-­четыре часа длится. И мы это делаем. Бывает так, что человек уже приготовился к ампутации ноги, мы с ним повозимся несколько часов, нога оживает, становится розовой, кровь пошла по сосудам, и человек еще много-­много лет живет со своей ногой.

— У вас есть все необходимые условия для проведения операций?

— Есть операционная, анестезиологи, весь необходимый персонал и главное — ​опытные хирурги. Операционная у нас одна, она загружена на 70%, у нас происходит по нескольку операций в день.

— А если человек приехал к вам на лечение из другого города и ему негде в Калуге остановиться?

— Мы года два-­три назад решили, что надо расширять ореал наших пациентов и рассказать о себе на всю Россию. У нас появился ютуб-канал, группы в социальных сетях. Сейчас у нас полмиллиона подписчиков, а видео смотрят миллионы. Есть видео, которое просмотрело больше 10 миллионов человек.

В результате люди со всех уголков страны поехали к нам в клинику, и мы задумались: ​а где же их размещать? Мы купили многокомнатную квартиру в новом доме поблизости от клиники, разделили ее на небольшие студии. Там человеку комфортно разместиться на время лечения и главное — ​недорого. Психологически это очень помогает человеку, обратившемуся к нам за лечением из других городов.

— У вас есть стационар?

— Да, есть, конечно. Он небольшой — ​на шесть коек, но нам больше и не нужно. Мы стараемся делать такие современные операции, после которых пациенту просто не нужна послеоперационная койка в стационаре. Однако есть операции, после которых пациенту необходимо несколько дней пробыть в стационаре.

У нас сейчас в базе 70 тысяч пациентов, клинике 11 лет. Это много, фактически это пациенты, которые находятся на обслуживании нашей клиники.

— А почему называется «Клиника боли»?

— Это не мы придумали. Кстати, такие клиники уже несколько десятков лет успешно работают во всех цивилизованных странах. Это уже мировая практика. Мы взяли весь их накопленный опыт и перенесли, осмыслив его и применив к нашим российским условиям, в Калугу.

Вообще, умные люди давно заметили, что обычно люди с болью ходят от доктора к доктору, от клиники к клинике и нигде не могут получить толкового лечения. У нас изначально иная установка. Мы лечим любую боль. Другими словами, если человек не понимает отчего у него что-­то болит, может прийти к нам, наши специалисты определят причину боли и проведут лечение.

Распределение по врачам-­специалистам начинается еще со звонка администратору. У нас на телефонах сидят опытные люди, они обучены проводить первичную сортировку поступивших звонков и направляют уже к конкретному специалисту. Но главное — ​к нам приходят с болью, а мы эту боль ликвидируем. Отсюда и название.

Мы ​одна семья

— Конкуренцию чувствуете со стороны других частных клиник Калуги?

— Чувствуем. Нам очень нравится конкуренция. Она позволяет и нам, и им становиться лучше. Это двигатель прогресса. Мы сильная клиника и не боимся ее.

У нас есть команда. Мы как одна семья. Когда идем на работу, идем в свою семью. Мы путешествуем часто. Год назад, на 10-летие Клиники БОЛИ, мы ездили всем коллективом в Калининград. Целый самолет нас полетел. Три дня отдыхали — ​незабываемая была поездка. А так каждый День медика мы отмечаем на базах отдыха вместе, под Новый год обычно или на экскурсии отправляемся, или просто дружной командой отмечаем в ресторане. Нам интересно и очень комфортно быть вместе.

— Можете сформулировать тезисно, почему человек должен в случае недомогания идти именно к вам?

— Есть два ключевых момента, которые отличают нас от кого-либо другого. Первое: ​у нас есть репутация и те, кто идут к нам, знают об этом. Это сегодня главное для любой клиники. И второе: мы всегда стремимся дать человеку результат. Нет смысла просто за деньги посидеть и поговорить с доктором. Нужен результат.

Если мы видим, что человек, например, записался не к тому специалисту, с него денег за консультацию не берем, просто переписываем его к нужному доктору. Бывает, что не можем помочь человеку, ​мы не Боги, ​тогда просто возвращаем деньги. Однако сегодня мы результативно лечим боль до 90% обратившихся к нам пациентов. После открытия у нас результат был около 60%. Сегодня мы помогаем девяти из десяти обратившихся. Это очень высокий результат. Мы им гордимся.

Адрес Клиники:

Россия, 248018, г. Калуга, ул. Болотникова, дом 23

Телефоны:

+7 (4842) 21-00-00,

+7 (4842) 28-12-12,

+7-915-890-15-15

[email protected]

https://clinicaboli.ru/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Калужская Клиника БОЛИ».

Реклама.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.